План з будівництва шкіл, дитсадків і спортивних об'єктів в рамках президентської програми "велике будівництво" на 2020 рік повністю виконаний.
Читайте такожУкраїнцям пояснили, чому гроші з коронавірусного фонду були витрачені на дорогиПро це повідомила прес-служба Міністерства розвитку громад і територій.
"Програма президента "Велике будівництво" в частині 100/100/100 повністю виконана. Слідом за школами та спортивними об'єктами, будівельні роботи закінчені в 100 дитячих садах по всій країні", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що таким чином для майже 6 тисяч дітей створені нові місця в дитячих садках.
Прес-служба також повідомила, що у 2020 році держава побудувала 114 шкіл, 100 дитячих садків і 101 спортивний об'єкт.
Що цьому передувало
- Раніше в грудні Мінрегіон повідомив, що план з будівництва спортивних об'єктів в рамках президентської програми "велике будівництво" повністю виконаний.
- Також у грудні міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов заявив, що в частині будівництва шкіл програма "велике будівництво" за підсумками 2020 року буде перевиконана на третину, замість запланованих ста навчальних закладів будуть побудовані 130.
- За словами Чернишова, президентська програма "Велике будівництво" у 2021 році продовжиться, половина фінансування Фонду регіонального розвитку (ФРР) буде спрямована на будівництво об'єктів соціальної інфраструктури.
- За словами міністра фінансів Сергія Марченка, проект Державного бюджету України на 2021 рік передбачає виділення 89 мільярдів гривень на програму "велике будівництво".
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