У 2020 році держава побудувала 114 шкіл, 100 дитячих садків та 101 спортивний об'єкт.

План з будівництва шкіл, дитсадків і спортивних об'єктів в рамках президентської програми "велике будівництво" на 2020 рік повністю виконаний.

Читайте такожУкраїнцям пояснили, чому гроші з коронавірусного фонду були витрачені на дорогиПро це повідомила прес-служба Міністерства розвитку громад і територій.

"Програма президента "Велике будівництво" в частині 100/100/100 повністю виконана. Слідом за школами та спортивними об'єктами, будівельні роботи закінчені в 100 дитячих садах по всій країні", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що таким чином для майже 6 тисяч дітей створені нові місця в дитячих садках.

Прес-служба також повідомила, що у 2020 році держава побудувала 114 шкіл, 100 дитячих садків і 101 спортивний об'єкт.

Що цьому передувало

Раніше в грудні Мінрегіон повідомив, що план з будівництва спортивних об'єктів в рамках президентської програми "велике будівництво" повністю виконаний.

Також у грудні міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов заявив, що в частині будівництва шкіл програма "велике будівництво" за підсумками 2020 року буде перевиконана на третину, замість запланованих ста навчальних закладів будуть побудовані 130.

За словами Чернишова, президентська програма "Велике будівництво" у 2021 році продовжиться, половина фінансування Фонду регіонального розвитку (ФРР) буде спрямована на будівництво об'єктів соціальної інфраструктури.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, проект Державного бюджету України на 2021 рік передбачає виділення 89 мільярдів гривень на програму "велике будівництво".

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Автор: Павло Степанець