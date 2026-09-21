Тривогу не оголошували: в ISW пояснили, чому Кремль приховав наймасштабнішу атаку

Влада Московської області не вмикала сирени повітряної тривоги й не розсилала SMS-попереджень про загрозу атаки.

Під час масованої атаки дронів на Москву 20 вересня російська влада навмисно не попереджала про тривогу ані сиренами, ані SMS-повідомленнями.

За оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), причина проста – небажання зірвати явку в останній день голосування на виборах до Держдуми.

"20 вересня, в останній день голосування на виборах до Держдуми, влада Московської області не вмикала сирени повітряної тривоги й не розсилала SMS-попереджень про загрозу атаки – хоча раніше робила це навіть під час значно менших ударів", – йдеться у звіті аналітиків.

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Однак, як зазначили в ISW, влада РФ вдалася до свого звичного маневру – обмежила мобільний зв’язок, цього разу навіть не потрудившись офіційно пояснити причину.

Примітно, що мешканці Підмосков’я скаржилися в Telegram-каналі губернатора Андрія Воробйова на відсутність попереджень про повітряну атаку, але це тривало рівно до того моменту, поки коментарі на каналі не закрили.

З усього цього аналітики ISW зробили висновок, що Кремль поставив високу явку виборців вище за безпеку людей.

Атака на Москву та область 20 вересня

У ніч на 20 вересня 2026 року Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. За даними російської влади, у напрямку столиці нібито рухалися сотні дронів. Водночас мер Москви Сергій Собянін підтвердив удари по території Московського НПЗ і повідомив про пошкодження житлового будинку.

У Підмосков’ї, за словами губернатора Андрія Воробйова, загинули дві людини, ще шестеро отримали поранення. Також повідомлялося про пожежі на території логістичного технопарку "Соф’їно". Окремо з’явилися повідомлення про загоряння на Московському НПЗ у районі Капотні.

Через атаку в московських аеропортах було введено обмеження: понад 400 рейсів затримали або скасували, частину літаків перенаправили на запасні аеродроми.