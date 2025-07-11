Президент США також попередив інші країни про підвищення мит.

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує ввести 35%-ве мито на імпортні товари з Канади. При цьому він попередив про повсюдне підвищення мит на 15 або 20% для більшості інших країн.

Видання Sky News пише, що в листі канадському прем'єр-міністру Марку Карні американський лідер написав:

Я маю згадати, що потік фентанілу - далеко не єдина проблема, яку ми маємо з Канадою, яка має багато тарифних і нетарифних політик і торговельних бар'єрів.

Мита Трампа були нібито спробою змусити Канаду боротися з контрабандою фентанілу, і президент США висловив розчарування торговим дефіцитом між країнами.

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"Протягом усіх поточних торговельних переговорів зі Сполученими Штатами канадський уряд неухильно захищав наших працівників і підприємства. Ми продовжуватимемо це робити, працюючи над переглянутим терміном 1 серпня. Канада досягла важливих успіхів у боротьбі з фентанілом у Північній Америці. Ми сповнені рішучості продовжувати співпрацю зі Сполученими Штатами, щоб рятувати життя і захищати спільноти в обох наших країнах", - заявив Карні.

Наразі Трамп надіслав серію листів про введення мит 23 країнам. Підвищені ставки набудуть чинності 1 серпня.

Мита Трампа - останні новини

4 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надіслати листи країнам, які не уклали торговельну угоду зі США, із зазначенням розміру мита.

Наступного дня він пригрозив запровадити 17%-ві мита на експорт сільськогосподарської продукції з Європейського союзу.

9 липня Трамп пригрозив Бразилії запровадити штрафні мита в розмірі 50% на експорт до США після сварки з Луїсом Інасіу Лула да Сільвою. Він також оголосив про плани запровадити мита на мідь, напівпровідники та фармацевтичні препарати, а його адміністрація надіслала нову партію листів щодо запровадження митних тарифів, зокрема, Філіппінам, Іраку та іншим країнам.

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