Американська сторона пішла на такий крок перед встановленим на 9 липня крайнім терміном узгодження торговельної угоди між США та ЄС.

США пригрозили запровадити 17-відсоткові мита на експорт сільськогосподарської продукції з ЄС у відповідь на торговий конфлікт із Брюсселем. Про це повідомили Financial Times три людини, поінформовані про перебіг обговорень.

Зазначається, що цей крок в останню хвилину, який посадовці ЄС охарактеризували як ескалацію трансатлантичної суперечки, стався перед крайнім терміном 9 липня, коли два торгові гіганти мали укласти угоду.

Донедавна посадові особи ЄС очікували, що переговори зі США збережуть мита на рівні базової ставки. Було незрозуміло, чи будуть 17 відсотків на продукти харчування додані до інших тарифів, оголошених Трампом, або замість них.

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ЄС намагається забезпечити свої власні вилучення для деяких продуктів. Один із чиновників Брюсселя сказав, що деталі літаків і спиртні напої входять до числа товарів, для яких блок домагається винятків. Обидві сторони працюють над п'ятисторінковим проектом "принципової угоди", але наразі в ньому дуже мало узгодженого тексту.

Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії, заявила, що вона сподівається на принципову угоду, яка дасть змогу сторонам продовжувати переговори в очікуванні остаточної угоди.

За інформацією видання, Мароша Шефчовича, торгового комісара ЄС, попередили про пропоновані 17-відсоткові мита на агропродовольчі товари в четвер під час зустрічей у Вашингтоні. У п'ятницю було поінформовано 27 послів держав-членів.

Шефчович неодноразово характеризував зміну правил ЄС на користь США як червону лінію. Однак ЄС також перебуває на шляху до дерегулювання, послаблюючи деякі екологічні закони.

Країни ЄС розділилися між прийняттям деяких більш високих тарифів в обмін на період визначеності та тими, хто хоче вжити заходів у відповідь, щоб чинити тиск на США з метою піти на компроміс.

Два дипломати ЄС заявили, що їм повідомили, що США накидали три сценарії на 9 липня: країни з "принциповою угодою" збережуть 10-відсоткові тарифи з можливими подальшими послабленнями на більш пізньому етапі; для країн, які не зможуть досягти такої угоди, тарифи повернуться до рівня, оголошеного в квітні, доки не буде досягнута угода; вищі тарифи будуть застосовуватися до країн, які, на думку США, не ведуть переговори сумлінно.

Представник Єврокомісії заявив:

"Позиція ЄС була зрозуміла від самого початку: ми виступаємо за рішення шляхом переговорів зі США, і це залишається нашим пріоритетом. Водночас ми готуємося до того, що задовільної угоди досягти не вдасться".

Мита Трампа проти ЄС

Трамп зажадав, щоб Брюссель надав американським компаніям широкомасштабні винятки з правил і скоротив свій торговельний профіцит зі США, але чиновники ЄС відхилили останні пропозиції Вашингтона щодо будь-яких таких винятків і продовольчих тарифів.

Учора Дональд Трамп заявив, що вже тоді Вашингтон може надіслати листи країнам, які не уклали торговельну угоду зі США, із зазначенням розміру мита.

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