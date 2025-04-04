Торгівля між США з Росією впала до найнижчого рівня за десятиліття після вторгнення в Україну

Президент США Дональд Трамп стримує нові економічні санкції щодо Росії як важіль впливу на мирні переговори з приводу закінчення війни проти України.

Таку думку висловила Олександра Прокопенко, співробітник Євразійського центру Carnegie Russia, яка раніше працювала в російському центральному банку, пише The New York Times (NYT). "Це політичне рішення. Трамп не хоче ескалації, поки тривають його переговори з Путіним", - висловила думку Прокопенко.

Видання зазначило, що ідея про те, що Трамп використовує мита як інструмент переговорів, підтверджується його ставленням до Ірану, ще однієї мішені його амбіцій щодо укладення угод. "Він поставив Іран у найнижчий рівень нових тарифів, на 10% нижчий, ніж ставка, накладена на Ізраїль, вірного союзника США", - зазначило видання.

Відео дня

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що Москву помилували, тому що санкції, введені проти країни після її повномасштабного вторгнення в Україну, означають, що торгівля між США і Росією фактично припинилася.

Торгівля між США з Росією впала до найнижчого рівня за десятиліття після вторгнення. Але у 2024 році РФ все ще експортувала до США товарів на $3 млрд. Це здебільшого добрива і платина.

Видання зазначило, що Тамп пригрозив запровадити мита для покупців російської нафти, яка є рятувальним кругом для російської військової машини, якщо російський диктатор Путін не погодиться співпрацювати з Трампом у питанні припинення війни проти України. NYT зазначив, що такі мита значно ускладнять зовнішню торгівлю країни.

При цьому видання припустило, що склад російського експорту також міг зіграти свою роль. Росія є третім за величиною постачальником добрив у США, і загальний обсяг її експорту добрив зріс за останній рік.

"Трамп розмірковував, як захистити американських фермерів, ключову виборчу силу, від наслідків своїх торгових воєн. Збереження низької вартості добрив може бути частиною цієї стратегії.

Мита Трампа

Трамп ввів ввізне мито на весь імпорт. Базове мито - 10%. Його застосовують до країн, які на думку Трампа ввели мінімальні мита на американські товари.

Для України ставка мита встановлена на рівні - 10%. А ось РФ взагалі немає в списку. Це єдина велика країна, з товарів якої Трамп вирішив не збирати мито.

3 березня стало відомо, що Трамп набрехав про необхідність мит на імпорт. Видання WP вказало, що саме було вигадкою.

Вас також можуть зацікавити новини: