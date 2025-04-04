Керівниця Міжнародного валютного фонду повідомила про ризики через дії президента США.

Запровадження нищівних мит президентом США Дональдом Трампом несе великий ризик для світової економіки. Таке попередження зробила керівниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, повідомляє Bloomberg.

"Ми все ще оцінюємо макроекономічні наслідки оголошених тарифних заходів, але вони являють собою значний ризик для глобальних перспектив у період млявого зростання", - зазначила вона.

За словами Георгієвої, експерти продовжують оцінювати наслідки для економіки через заяви Трампа, після яких обвалилися світові ринки.

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"Важливо уникати кроків, які можуть ще більше нашкодити світовій економіці. Ми закликаємо США та їхніх торговельних партнерів конструктивно працювати над врегулюванням торговельної напруженості та зниженням невизначеності", - додала Георгієва.

Напруженість на світових ринках через Трампа

Як писав УНІАН, Дональд Трамп оголосив про введення нових нищівних мит на імпорт товарів. Він заявив, що це поверне "золотий вік".

Зокрема, США запровадили мита в розмірі 25% на всі автомобілі іноземного виробництва та запчастини, які імпортуватимуться в Америку. Також Вашингтон ввів 20% мита на товари з ЄС.

Трамп "перелякав" ринки новими митами. 3 квітня акції на світових ринках впали, а інвестори звернули свою увагу на облігації, золото та ієну. За словами головного стратега з ринків Азіатсько-Тихоокеанського регіону в J.P. Morgan Asset Management Тай Хуея, мита вплинуть на економіку США, на ціни і на пропозицію.

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