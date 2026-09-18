Китай просив Іран стримати наступ хуситів, - Reuters

Пекін хоче, щоб Іран використав свій вплив на хуситів, щоб запобігти подальшому поширенню конфлікту на енергетичні маршрути, від яких залежить Китай.

Китай непублічно звернувся до Тегерана з проханням допомогти стримати єменських хуситів після того, як Саудівська Аравія звернулася до Пекіна з проханням про допомогу у зв’язку з військовим наступом цієї підтримуваної Іраном угруповання, що відбувся минулого тижня, повідомило Reuters, посилаючись на три іранські джерела, обізнані з ситуацією.

За словами джерел, Ер-Ріяд звернувся до Китаю за допомогою після того, як хусити швидко просунулися вздовж узбережжя Червоного моря та в районі протоки Баб-ель-Мандеб, що зробило саудівський експорт нафти та морські перевезення більш вразливими.

Видання зазначило, що Китай публічно закликав до стриманості, діалогу та відновлення безпечного судноплавства. Але, за словами джерел, непублічні повідомлення йшли далі, ніж офіційні заяви.

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Пояснюється, що Пекін хоче, щоб Іран використав свій вплив на хуситів, щоб запобігти подальшому поширенню конфлікту на енергетичні маршрути, від яких залежить Китай – друга за величиною економіка світу.

Джерела, які були проінформовані про переговори та висловилися на умовах анонімності, не надали подробиць щодо того, як саме було передано це повідомлення, а також чи відбулося це під час візиту до Китаю в середу міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі.

За словами джерел, Тегеран відповів, що стабільність і мир у регіоні залежать від припинення американо-ізраїльської війни проти Ірану.

Як повідомили іранські джерела, китайські чиновники не висловлювали жодних прямих погроз і не натякали на те, що Пекін намагатиметься чинити економічний тиск на Тегеран, якщо той не скористається своїм впливом на хуситів.

"Китай не бажає, щоб регіональна напруга далі поширювалася на Ємен та Червоне море. Ескалація регіональної нестабільності не відповідає інтересам жодної зі сторін", - заявило Міністерство закордонних справ Китаю у відповідь на запит агентства.

Китай закликав сторони до переговорів:

"Слід поважати суверенітет і безпеку всіх країн, а об’єкти, що мають життєво важливе значення для забезпечення життєдіяльності населення, не повинні ставати мішенями. Китай закликає припинити дії, що ще більше ускладнюють ситуацію, та наполягає на вирішенні питань шляхом діалогу та переговорів".

Видання зазначило, що Китай вже понад десятиліття є найбільшим торговельним партнером Ірану і залишається головним покупцем його нафти.

Хусити, які з’явилися в 1990-х роках на противагу сунітському релігійному впливу Саудівської Аравії в Ємені, за даними іранських джерел та західних країн, озброєні, навчені та фінансуються Іраном і входять до складу антизахідної та антиізраїльської "Осі опору" Тегерана.

В статті пояснюється, що будь-яка загроза з боку хуситів для судноплавства в Червоному морі та через протоку Баб-ель-Мандеб може призвести до різкого загострення світової енергетичної кризи, що розгортається з моменту, коли Іран почав блокувати Ормузьку протоку, а також до зростання ризику розгортання більш масштабного регіонального конфлікту.

Зв'язки Ірана з РФ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що згідно з оцінками розвідки, Росія почала постачати Ірану модернізовані боєприпаси, супутникові знімки та дані цільового призначення, які використовуються проти американських військ на Близькому Сході. Розширення співпраці також включає таємну програму допомоги Тегерану в розробці надзвукових та гіперзвукових крилатих ракет. Як свідчить розслідування журналістів, російські ракетні фахівці допомагають Ірану розробляти прямоточні реактивні двигуни для надзвукових та гіперзвукових крилатих ракет з 2023 року в рамках таємної програми під кодовою назвою C430L.

Також ми писали, що західні представники служб безпеки та особа, наближена до Кремля, розповіли, що Тегеран звернувся до Москви з проханням надати сучасні безпілотники "Герань" для використання у війні з Ізраїлем та США. "Герань" - це модернізована версія безпілотників "Шахед" іранської розробки, виробництво яких Росія розпочала у 2023 році. Старі моделі "Герань" мали примітивну систему наведення, тоді як новіші варіанти оснащені тепловізійними камерами та системами наведення на базі штучного інтелекту, російськими антенами протизавадового захисту та китайськими mesh-модемами для радіомереж.

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