Зеленський відреагував на підписання Трампом закону Грема про санкції проти РФ

Президент України зазначив, що найкращим вшануванням пам’яті Ліндсі Грема буде повноцінна і якнайшвидша реалізація положень цього закону.

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за підписання законопроєкту Ліндсі Грема, який передбачає введення санкцій проти РФ. Про це йдеться в його повідомленні на Telegram-каналі.

Також Зеленський подякував й всім сенаторам і членам Палати представників.

"Дякую Президенту Трампу за підписання цього надважливого закону. Дякую всім сенаторам і членам Палати представників, які його підтримали", - йдеться в його заяві.

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При цьому, президент України зазначив, що найкращим вшануванням пам’яті Ліндсі Грема буде повноцінна і якнайшвидша реалізація положень цього закону.

"А найкращою нагородою для всіх, хто допомагає нам тиснути на Росію заради закінчення війни, стане мир. Мир і зняття всіх проблем та викликів, які принесла ця війна. Мир настає завдяки силі. Спокій приходить завдяки безпеці. А найкращою гарантією безпеки є рішучість", - зазначив Зеленський.

Президент України пригадав, що коли Ліндсі Грем був в Україні, він завжди говорив, як важливо не збавляти тиск на Росію, посилювати санкції та шукати шлях до миру.

"Сенатор Грем ні на мить не сумнівався, що Америка має достатньо сили для боротьби з диктаторами та досягнення результатів, якщо діятиме правильно", - висловив думку український лідер.

"Пекельні санкції" проти Росії: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що 11 липня у віці 71 року раптово помер американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Він був одним із найпослідовніших і найвпливовіших прихильників України серед американських політиків. Грем активно виступав за надання їй зброї і посилення санкцій проти Росії. Примітно, що 9 липня сенатор перебував із візитом у Києві.

Також ми писали, що Палата представників Конгресу США 16 вересня ухвалила законопроєкт про "пекельні" санкції проти РФ, розроблені Гремом. Законопроєкт передбачає санкції проти найвищого керівництва Росії, російських олігархів та членів їхніх сімей, компаній банківського й енергетичного секторів, а також суден так званого тіньового флоту РФ. Водночас багато осіб і структур, які підпадають під визначення документа, вже перебувають під американськими санкціями. Мета законопроекту, як вказано в самому документі, - "позбавити Володимира Путіна доходів на фінансування війни Росії проти України".

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