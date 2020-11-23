Сполучені Штати близькі до того, щоб звинуватити 89 китайських компаній аерокосмічної та інших галузей в наявності зв'язків з військовими.

США мають намір ввести заборону на продаж китайських товарів та технологій.

Про це повідомляє Reuters.

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За даними агентства, Сполучені Штати близькі до того, щоб звинуватити 89 китайських компаній аерокосмічної та інших галузей в наявності зв'язків з військовими й тим самим обмежити їх взаємодію з американськими постачальниками.

Як зазначає агентство, якщо список компаній буде опублікований, це може ще сильніше загострити торговельну напругу між США та Пекіном, а також завдати шкоди американським компаніям, які продають деталі та компоненти для китайської цивільної авіації іншим китайським компаніям.

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Автор: УНІАН