США мають намір ввести заборону на продаж китайських товарів та технологій.
Про це повідомляє Reuters.
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За даними агентства, Сполучені Штати близькі до того, щоб звинуватити 89 китайських компаній аерокосмічної та інших галузей в наявності зв'язків з військовими й тим самим обмежити їх взаємодію з американськими постачальниками.
Як зазначає агентство, якщо список компаній буде опублікований, це може ще сильніше загострити торговельну напругу між США та Пекіном, а також завдати шкоди американським компаніям, які продають деталі та компоненти для китайської цивільної авіації іншим китайським компаніям.
Хронологія подій
- 8 вересня 2020 року президент США Дональд Трамп заявив, що має намір обмежити економічні відносини США з Китаєм.
- 15 грудня 2019 року США і Китай домовилися про перемир'я в торговельній війні.
- 15 січня 2020 року США і Китай підписали першу частину нової торгівельної угоди.
- 6 лютого 2020 року Китай заявив про те, що вдвічі знижує мита на імпорт з США.
- 28 квітня 2020 року США ввели нові правила експорту в Китай, Росію і Венесуелу.
- 23 травня 2020 року США додали до санкцій ще 33 компанії Китаю.
- 18 вересня 2020 року група членів Сенату Конгресу США від Демократичної партії представила законопроект про виділення коштів для протидії економічній експансії Китаю. Йшлося про виділення понад $350 млрд протягом десяти років.
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