За даними Forbes, в цьому азіатському місті проживає 100 мільярдерів.

У Пекіні зараз проживає більше мільярдерів, ніж у будь-якому місті.

Про це повідомляє BBC.

Згідно з останнім щорічним списком багатих людей Forbes, в Пекіні проживає більше мільярдерів, ніж в будь-якому іншому місті світу.

Минулого року в китайській столиці додалося 33 мільярдера і зараз їх там 100.

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Це трохи більше, ніж у Нью-Йорку, в якому зареєстровано 99 мульти-багатіїв.

Хоча в Пекіні зараз більше мільярдерів, сукупний власний капітал мільярдерів Нью-Йорка на 80 мільярдів доларів більше, ніж у їхніх колег з Пекіна.

Найбагатшим жителем Пекіна був Чжан Імінь, засновник програми для обміну відео TikTok і генеральний директор його материнської компанії ByteDance. Його власний капітал подвоївся до 35,6 млрд доларів.

На відміну від цього найбагатший житель Нью-Йорка, колишній мер Майкл Блумберг, мав статки в 59 мільярдів доларів.

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Автор: Катерина Лиманська