З листопада для українців відкриваються 6200 відділень Пошти Канади.

Національний поштовий оператор "Укрпошта" з 1 листопада знижує тарифи на доставку посилок з Канади в Україну на 20%, а з України до Канади – на 10%. Як повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, відтепер для українців відкриваються 6200 відділень Пошти Канади.

"Не треба їхати в Торонто чи в Онтаріо (що робить посилку дорожчою). Надсилати відправлення можна з будь-якого відділення Canada Post в Україну і відповідно з України на будь-яку адресу отримувача по всій Канаді", – зазначив Смілянський у Telegram.

Він також додав, що "Укрпошта" продовжує дію 18% знижки на доставку дрібних пакетів Prime до 2 кг в 2024 році. За його словами, такий вид відправлень є найпопулярнішим серед українців. Ціна стартує від 7,5 долара за відправлення.

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Крім того, відтепер посилки з України вирушатимуть у три аеропорти Канади: Торонто, Монреаль та Ванкувер.

Таким чином, час доставки по самій Канаді складе від 1 до 4 днів. Загалом наразі доставка з будь-якого населеного пункту України до Канади становить від 8 до 16 днів для левової частини обсягів.

"Укрпошта" – останні новини

У вересні поштовий оператор ввів в обіг марку, присвячену військовій нагороді – "Хрест бойових заслуг". Тираж нового поштового блоку становить 450 000 марок. Кількість марок в аркуші - 6. Вартість аркуша становить 90 грн.

У жовтні 191 країна Всесвітнього поштового союзу підтримала Україну та "Укрпошту" на ІV Конгресі в Саудівській Аравії. Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що компанія зможе ефективніше відновлювати постраждалі поштові відділення та інфраструктуру, а також швидше повертати зв'язок між рідними.

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