Засновниками девелоперської компанії FUTURA HATA стали управлінці з більш ніж 15-річним досвідом в інвестиційних проектах, які орієнтувалися на інновації, працюючи у технологічних галузях, що потребують оперативних рішень в умовах конкурентних змагань – нерухомість, ІТ, агропромисловості, банківському секторі.

Сьогодні цей досвід вони перенесли у девелопмент, і, створивши сильну команду, приймають нові виклики ринку.

Важливий етап зміцнення власних позицій на ринку — розробка брендінгу компанії FUTURA HATA. Візуальний образ має неабияку силу, завдяки йому клієнтам та партнерам легше знайти спільну з нами точку дотику, зауважили в компанії.

Власні та партнерські проекти FUTURA HATA відрізняються фокусом на інноваціях, глибоким переосмисленням світових трендів та турботою про майбутніх мешканців цих будинків.

Svitlo Park будується на Видубичах — у місцевості з цікавою історією та оригінальним природним ландшафтом. Завдяки новому кварталу, цьому київському району впевнено можна пророкувати успішне майбутнє.

Svitlo Park, як реновація промислової зони — яскравий приклад опанування колишніх індустріальних територій у Києві.

Престижний комплекс White Lines, який створюється у партнерстві з “A Development” — це історія про досягнення нових вершин досконалості в будівництві. Проект отримав міжнародне визнання та був відібраний у фінал конкурсу World Architecture Festival. Скоро мешканці теж оцінять неймовірне поєднання — локацію поряд із Голосіївським парком, площею 11 га, футуристичну архітектуру, а також власну інфраструктуру — найбільш насичену та модерну в місті.

ЖК EDELDORF: що зводиться у партнерстві з Edelburg Development, розташований на першій лінії Печерська. Цей комплекс відкриває нову сторінку архітектури печерських новобудов - функціональної, з прогресивними інженерними рішеннями та додатковими складовими комфорту для мешканців.

Після зміни керуючої компанії планується оновити стиль фасадів ЖК EDELDORF, зміни торкнуться також інфраструктурних рішень житлового комплексу. Будуть суттєво збільшені публічні простори: вхідна група та лобі, а ще простора party room та тепла дитяча територія, щоб насолоджуватись активними іграми та спортом не покидаючи житловий комплекс .

Після завершення оновлень ЖК EDELDORF стане найсучаснішим та ультракомфортним місцем, що живе у ритмі Києва.

Креативність та лідерство в індустрії — професійний стиль керуючої компанії FUTURA HATA, і нові проекти зі зміною команди менеджменту отримають новий імпульс.

“Девелопмент — одна з найтехнологічніших індустрій, і сьогодні, в часи турбулентності, створення нових просторів потребує новітніх управлінських рішень та підходів, нового досвіду для нової якості життя”, — резюмує Роман Валесюк, власник та засновник компанії FUTURA HATA.

Роман — випускник Києво-Могилянської Академії, де отримав ступінь магістра фінансів із відзнакою. У минулому — перший заступник голови правління системного українського банку. Роман Валесюк відповідає за управління проектами та фінансування в інвестиційному фонді, у портфелі якого відомі проекти, у т.ч. пов’язані з нерухомістю.

Про компанію FUTURA HATA: Заснована в 2018 р, спільно з партнерами на сьогодні одночасно зводить 12 будинків в трьох інфраструктурних проектах столиці: Svitlo Park, White Lines, Edeldorf загальною площею 24 га.

Futura Hata надає розстрочку на покупку нерухомості до 7 років, в тому числі, і після введення об'єктів в експлуатацію, що підтверджує фінансову надійність компанії- забудовника.

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Автор: УНІАН