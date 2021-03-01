29 січня Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким податкова міліція мала бути ліквідована в термін, що не перевищує шість місяців з дня набрання чинності законом про створення Бюро економічної безпеки.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про терміни ліквідації податкової міліції.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідний закон 1 березня повернули з підписом від президента.

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Документ був направлений на підпис президенту 9 лютого.

Що цьому передувало

29 січня 2021 року Верховна Рада прийняла в першому читанні та в цілому законопроект (№4090), згідно з яким податкова міліція повинна бути ліквідована в термін, що не перевищує шість місяців з дня набрання чинності Законом про створення Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Як зазначила голова підкомітету Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк, законопроект необхідний, щоб дати перехідний період для ліквідації податкової міліції. "Щоб узгодити момент ліквідації податкової міліції та дати перехідний період для нового органу, ми пропонуємо визначити, що податкова міліція ліквідується з дня прийняття рішення про початок діяльності бюро, але не пізніше шести місяців з дня набрання чинності Законом України «про Бюро економічної безпеки України", - сказала вона.

28 січня Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект про створення БЕБ, яке буде здійснювати заходи щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування і розкриття злочинів у сфері формування і використання фінансових ресурсів держави. Зазначається, що у складі центрального управління БЕБ діятиме підрозділ внутрішнього контролю з метою попередження, виявлення та відповідного реагування на прояви корупції, а також з метою контролю за дотриманням професійних та етичних стандартів працівників БЕБ.

Крім того, передбачена ліквідація податкової міліції, а також підрозділів контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України.

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Автор: УНІАН