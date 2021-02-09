Модератори Facebook та Instagram видаляють публікації з дезінформацією про вакцини проти COVID-19.

Facebook розширює список помилкових тверджень про COVID-19, які будуть підлягати видаленню з платформ компанії.

Про це повідомляє блог соціальної мережі.

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Рішення було прийнято після консультацій з провідними медичними організаціями, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я.

Також соцмережа просуватиме публікації з правдивою інформацією про вакцинацію від коронавірусу.

Твердження, які Facebook та Instagram видалятимуть:

COVID-19 був створений людиною;

вакцини неефективні для запобігання захворюванню, від якого вони призначені;

хвороба безпечніша, ніж вакцина;

вакцини токсичні, небезпечні або викликають аутизм.

Facebook направить $120 млн на допомогу органам охорони здоров'я, неурядовим організаціям і відомствам ООН в поширенні інформації про вакцинацію.

Facebook та Instagram модератори видаляють публікації з дезінформацією про вакцини проти COVID-19 з грудня.

Facebook і боротьба з коронавірусом

17 січня 2021 року стало відомо про те, що компанія Facebook розробила систему, яка може допомогти лікарям визначити, як може розвинутися стан людини хворого COVID-19.

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Автор: Олена Коваленко