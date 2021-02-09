Facebook розширює список помилкових тверджень про COVID-19, які будуть підлягати видаленню з платформ компанії.
Про це повідомляє блог соціальної мережі.
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Рішення було прийнято після консультацій з провідними медичними організаціями, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я.
Також соцмережа просуватиме публікації з правдивою інформацією про вакцинацію від коронавірусу.
Твердження, які Facebook та Instagram видалятимуть:
- COVID-19 був створений людиною;
- вакцини неефективні для запобігання захворюванню, від якого вони призначені;
- хвороба безпечніша, ніж вакцина;
- вакцини токсичні, небезпечні або викликають аутизм.
Facebook направить $120 млн на допомогу органам охорони здоров'я, неурядовим організаціям і відомствам ООН в поширенні інформації про вакцинацію.
Facebook та Instagram модератори видаляють публікації з дезінформацією про вакцини проти COVID-19 з грудня.
Facebook і боротьба з коронавірусом
17 січня 2021 року стало відомо про те, що компанія Facebook розробила систему, яка може допомогти лікарям визначити, як може розвинутися стан людини хворого COVID-19.
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