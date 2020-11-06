За цей час європейські уряди також отримали від компанії податкові надходження у розмірі 6,6 млрд євро.

6 листопада 2020 року аналітична компанія Oxford Economics опублікувала звіт під назвою «Вплив Huawei на економіку» (The Economic Impact of Huawei). У ньому вказано, що у 2019 році компанія Huawei зробила внесок у ВВП Європи в розмірі 16,4 млрд євро та забезпечила 224 300 робочих місць. За цей час європейські уряди також отримали від компанії податкові надходження у розмірі 6,6 млрд євро.

Huawei відігравала активну роль у розвитку сфери R&D(дослідження та розробки). У європейському рейтингу «Показників промислових інвестицій 2019» (Industrial Investment Scoreboard 2019) компанія посіла п'яте місце в світі за обсягом інвестицій у сферу R&D. Європейське патентне відомство(European Patent Office) також зазначало, що Huaweiочолила рейтинг з патентних заявок у 2019 році. «Інвестиції у сферу R&D, зокрема ті, які здійснює Huawei, мають вирішальне значення для загального збільшення виробничих можливостей європейської економіки», — сказав Піт Коллінгз (Pete Collings), директор напряму з консультування щодо економічного впливу в регіонах Європи та Близького Сходу в Oxford Economics.

Авраам Лю (Abraham Liu), головний представник Huawei в інститутах ЄС, зазначив: «У 2019 році Huawei зробила прямий внесок у європейський ВВП у розмірі 2,8 млрд євро. Це означає зростання в середньому на 11,4% на рік протягом останніх п'яти років. Huawei забезпечила стабільну та безпечну роботу мережі, щоб допомогти людям працювати та вчитися в інтернеті. Компанія працює у Європі протягом 20 років, докладаючи максимальних зусиль, аби разом з місцевими спільнотами сприяти розвитку галузі. У майбутньому ми продовжимо працювати з нашими партнерами, щоб долати нові виклики та створювати більшу цінність».

У звіті Oxford Economics оцінюється загальний вплив Huaweiна економіку Європи, зокрема внесок Huawei у європейський ВВП, створення робочих місць та сплата податків.

Повний звіт можна звантажити за посиланням: https://www.oxfordeconomics.com/recent-releases/The-Economic-Impact-of-Huawei-in-Europe.

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Автор: УНІАН