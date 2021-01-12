Капіталізація Facebook падає / Ілюстрація REUTERS
З моменту блокування акаунтів президента США Дональда Трампа ринкова капіталізація Facebook скоротилася на $41 млрд, а Twitter - на $3 млрд.
Про це повідомляє NASDAQ.
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Разом з тим акції соцмережі Facebook на біржі NASDAQ подешевшали на 5,3%. І зараз ринкова капіталізація компанії становить $731,56 млрд.
Акції Twitter втратили 7,74% вартості.
Капіталізація компанії знизилася до $38,3 млрд.
Скріншот NASDAQ
Скріншот NYSE
Історія з акаунтами Трампа
- 7 січня 2021 року Facebook і Instagram акаунти Дональда Трампа були заблоковані мінімум на два тижні - до кінця його президентського терміну. Про це повідомив засновник і керівник компанії Facebook Inc Марк Цукерберг.
- 8 січня 2021 року російська асоціація професійних користувачів соцмереж і месенджерів запропонувала президенту США Дональду Трампу перейти на російські соцмережі (заборонені в Україні) після того, як його акаунти заблокували в Twitter, Facebook, Instagram.
- Того ж дня, 8 січня 2021 року соціальні мережі Twitch і Snapchat оголосили про те, що слідом за іншими сайтами заблокували акаунти президента США Дональда Трампа.
- 9 січня 2021 року стало відомо про те, що адміністрація соціальної мережі Twitter заблокувала доступ до акаунту Трампа. У соцмережі заявили, що таке рішення було прийнято після "ретельного розгляду недавніх твітів" політика і контексту, який їх оточує.
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