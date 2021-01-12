Акції Twitter втратили 7,74% вартості. Капіталізація компанії знизилася до $38,3 млрд.

З моменту блокування акаунтів президента США Дональда Трампа ринкова капіталізація Facebook скоротилася на $41 млрд, а Twitter - на $3 млрд.

Про це повідомляє NASDAQ.

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Разом з тим акції соцмережі Facebook на біржі NASDAQ подешевшали на 5,3%. І зараз ринкова капіталізація компанії становить $731,56 млрд.

Акції Twitter втратили 7,74% вартості.

Капіталізація компанії знизилася до $38,3 млрд.

Історія з акаунтами Трампа

7 січня 2021 року Facebook і Instagram акаунти Дональда Трампа були заблоковані мінімум на два тижні - до кінця його президентського терміну. Про це повідомив засновник і керівник компанії Facebook Inc Марк Цукерберг.

8 січня 2021 року російська асоціація професійних користувачів соцмереж і месенджерів запропонувала президенту США Дональду Трампу перейти на російські соцмережі (заборонені в Україні) після того, як його акаунти заблокували в Twitter, Facebook, Instagram.

Того ж дня, 8 січня 2021 року соціальні мережі Twitch і Snapchat оголосили про те, що слідом за іншими сайтами заблокували акаунти президента США Дональда Трампа.

9 січня 2021 року стало відомо про те, що адміністрація соціальної мережі Twitter заблокувала доступ до акаунту Трампа. У соцмережі заявили, що таке рішення було прийнято після "ретельного розгляду недавніх твітів" політика і контексту, який їх оточує.

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Автор: Олена Коваленко