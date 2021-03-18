Кожному користувачеві перед відкриттям програми тепер показується попередження про зміну політики TikTok щодо персоналізованої реклами.

Сервіс коротких відео TikTok оголосив, що з 15 квітня 2021 персоналізована реклама стане обов'язковою для всіх користувачів. На даний момент додаток дозволяє вибирати, чи буде користувачеві показуватися персоналізована реклама чи ні.

Про це повідомляє The Verge.

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Кожному користувачеві перед відкриттям програми тепер показується попередження про зміну політики TikTok щодо персоналізованої реклами. У користувачів все ще залишиться можливість вибирати, чи буде сервіс персоналізувати рекламу на основі даних, отриманих з інших додатків і сайтів.

У своїй новій політиці TikTok використовує практику інших соцмереж, у тому числі Twitter, Facebook і Instagram — там теж можна обмежити використання даних з інших сайтів, але не з самої соцмережі.

Нові правила є відповіддю TikTok на зміну політики Apple - компанія збирається зобов'язати розробників запитувати дозволу у користувачів відстежувати їх дані в iOS 14.

Групові чати в TikTok

Групові чати є частиною плану TikTok по перетворенню платформи на соціальний додаток, в якому користувачі зможуть активно взаємодіяти один з одним.

Функція групових чатів була доступна в китайській версії програми під назвою Douyin з 2019 року.

Нову функцію планувалося ввести ще у 2020 році, проте плани США щодо блокування програми та заборона сервісу в Індії змусили компанію відкласти зміни.

17 березня 2021 року сервіс коротких відео TikTok повідомив про те, що може запустити групові чати у додатку у 2021 році.

Ситуація в TikTok

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Автор: Олена Коваленко