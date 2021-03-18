Сервіс коротких відео TikTok оголосив, що з 15 квітня 2021 персоналізована реклама стане обов'язковою для всіх користувачів. На даний момент додаток дозволяє вибирати, чи буде користувачеві показуватися персоналізована реклама чи ні.
Про це повідомляє The Verge.
Читайте такожTikTok збирається кинути виклик Facebook і запустити групові чати
Кожному користувачеві перед відкриттям програми тепер показується попередження про зміну політики TikTok щодо персоналізованої реклами. У користувачів все ще залишиться можливість вибирати, чи буде сервіс персоналізувати рекламу на основі даних, отриманих з інших додатків і сайтів.
У своїй новій політиці TikTok використовує практику інших соцмереж, у тому числі Twitter, Facebook і Instagram — там теж можна обмежити використання даних з інших сайтів, але не з самої соцмережі.
Нові правила є відповіддю TikTok на зміну політики Apple - компанія збирається зобов'язати розробників запитувати дозволу у користувачів відстежувати їх дані в iOS 14.
Групові чати в TikTok
Групові чати є частиною плану TikTok по перетворенню платформи на соціальний додаток, в якому користувачі зможуть активно взаємодіяти один з одним.
Функція групових чатів була доступна в китайській версії програми під назвою Douyin з 2019 року.
Нову функцію планувалося ввести ще у 2020 році, проте плани США щодо блокування програми та заборона сервісу в Індії змусили компанію відкласти зміни.
17 березня 2021 року сервіс коротких відео TikTok повідомив про те, що може запустити групові чати у додатку у 2021 році.
Ситуація в TikTok
- 7 вересня 2020 року компанія TikTok виграла суперечка за український домен.
- 28 серпня 2020 року американська торговельна мережа об'єдналася з Microsoft для покупки TikTok.
- 27 серпня 2020 року генеральний директор компанії TikTok Кевін Майєр заявив про те, що йде у відставку на тлі значного політичного тиску на популярну соцмережу з боку Білого дому.
- 8 серпня 2020 року стало відомо, що американська компанія готова купити TikTok в чотирьох країнах.
- 13 серпня 2020 року з'явилася інформація про те, що індійський TikTok можуть продати за $ 3 мільярди.
- 10 серпня 2020 року в ЦРУ заявили, що мережа TikTok не передавала дані своїх користувачів Китаю.
- 2 серпня 2020 року американська компанія Microsoft припинила переговори про покупку китайської соціальної мережі TikTok.
- 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok. Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok. Зазначалося, що китайська компанія становить загрозу національній безпеці США.
- Американські законодавці висловлювали побоювання з приводу того, що TikTok обробляє дані користувачів. Зокрема, їх турбували Китайські закони, що зобов'язують місцеві компанії співпрацювати з розвідувальними службами КНР.
- 11 березня 2021 року стало відомо про те, що у Пакистані заблокують доступ до TikTok.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram