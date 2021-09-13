Напередодні презентації нової лінійки смартфонів iPhone 13, яка відбудеться вже завтра, 14 вересня, в мережу злили нову інформацію. Цього разу мова йде про обсяг пам'яті девайса.
Про це повідомляє MacRumors
За словами аналітика Мін-Чі Куо, мінімальний обсяг пам'яті нової лінійки смартфонів iPhone 13 складе 128 гігабайтів, а ось максимальне - один терабайт. Таким чином, бренд відмовився від смартфонів з місткістю пам'яті на 64 ГБ, правда поки не відомо чи назавжди.
При цьому iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max випустять з місткістю пам'яті до 1 ТБ - це найбільший обсяг пам'яті, який коли-небудь пропонувався для iPhone.
Читайте такожApple, Samsung та інші: популярний меседжер перестане працювати на деяких прибудовахРозбивка місткості сховища виглядає так:
iPhone 13 mini та iPhone 13:
- 128 ГБ
- 256 ГБ
- 512 ГБ
iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max:
- 128 ГБ
- 256 ГБ
- 512 ГБ
- 1 ТБ
Варто відзначити, що у попередньої моделі розбивка сховища значно відрізнялася:
iPhone 12 mini та iPhone 12:
- 64 ГБ
- 128 ГБ
- 256 ГБ
iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max:
- 128 ГБ
- 256 ГБ
- 512 ГБ
Як раніше повідомляв УНІАН, Apple готує відразу три осінні презентації.
На них можуть бути представлені iPad mini 6, AirPods 3, Apple Watch Series 7 і навіть оновлений MacBook Pro.
Все пройде в режимі онлайн 14 вересня.