Компанія Apple в лінійці iPhone 13 не представить модель на 64 ГБ.

Напередодні презентації нової лінійки смартфонів iPhone 13, яка відбудеться вже завтра, 14 вересня, в мережу злили нову інформацію. Цього разу мова йде про обсяг пам'яті девайса.

Про це повідомляє MacRumors

За словами аналітика Мін-Чі Куо, мінімальний обсяг пам'яті нової лінійки смартфонів iPhone 13 складе 128 гігабайтів, а ось максимальне - один терабайт. Таким чином, бренд відмовився від смартфонів з місткістю пам'яті на 64 ГБ, правда поки не відомо чи назавжди.

При цьому iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max випустять з місткістю пам'яті до 1 ТБ - це найбільший обсяг пам'яті, який коли-небудь пропонувався для iPhone.

Читайте такожApple, Samsung та інші: популярний меседжер перестане працювати на деяких прибудовахРозбивка місткості сховища виглядає так:

iPhone 13 mini та iPhone 13:

128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max:

128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

1 ТБ

Варто відзначити, що у попередньої моделі розбивка сховища значно відрізнялася:

iPhone 12 mini та iPhone 12:

64 ГБ

128 ГБ

256 ГБ

iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max:

128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

Як раніше повідомляв УНІАН, Apple готує відразу три осінні презентації.

На них можуть бути представлені iPad mini 6, AirPods 3, Apple Watch Series 7 і навіть оновлений MacBook Pro.

Все пройде в режимі онлайн 14 вересня.

Автор: Анастасія Горбачова