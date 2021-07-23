Усього ж до кінця року мобільний оператор планує забезпечити швидкісним інтернетом щонайменше 89% всього населення України.

За перші 6 місяців 2021 року Київстар запустив 4G у 2634 населених пунктах, де проживає приблизно 1,2 мільйона осіб. Усього ж до кінця року мобільний оператор планує забезпечити швидкісним інтернетом щонайменше 89% всього населення України.

"Побудувати найбільше покриття 4G – пріоритет номер один для Київстар. Тому ми активно інвестуємо в мережу й лише з початку року встановили майже 3 тисячі нових базових станцій з 4G. Ми пишаємося цим результатом, але не збавляємо темпи. Адже швидкісний інтернет Київстар для багатьох – єдиний спосіб бути онлайн: навчатися, працювати, віддалено отримувати консультації лікарів тощо" – розповівМихайло Миколюк, керівник регіонального маркетингу компанії Київстар.

Завдяки тому, що у липні минулого року Київстар почав використовувати частоти 900 МГц для розширення 4G-мережі – вдалося значно збільшити покриття саме у сільській місцевості. В першу чергу в невеликих селах, де живе 2 тисяч мешканців або навіть менше. Вже зараз приблизно 12 млн жителів сіл мають доступ до 4G, а у містах – 22 млн осіб.

Цікаво, що у порівнянні із середніми темпами будівництва 4G в країнах ЄС, Київстар будує свою мережу приблизно на 2 роки швидше. Якщо в ЄС треба було у середньому 5 років, щоб забезпечити 85% покриття населення, то Київстар досяг цього показника менш ніж за 3 роки. Цьому сприяло те, що всі основні технології та рішення вже були відпрацьовані на момент, коли в Україні почали розгортати мережі четвертого покоління. До того ж в Україні необхідно було зменшувати технологічний розрив з іншими країнами у найкоротші терміни.

Всього ж 4G-мережа Київстар сьогодні працює у понад 15 тисячі міст та сіл України. А до кінця року Київстар планує збільшити їх загальну кількість до 16 тис. Перевірити, чи підтримує ваш телефон та SIM-карта швидкісний мобільний інтернет можна завдяки простим кодам: *245*4# для перевірки SIM-карти, *245*5# - для смартфона. А замінити стару SIM на нову з 4G можна безкоштовно у фірмових магазинах оператора.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, якого обрали майже 26 млн абонентів мобільного зв’язку і понад 1 млн користувачів "Домашнього інтернету". Компанія надає послуги на основі широкого спектра мобільних та фіксованих технологій, у тому числі 4G. Наразі 87% населення України живе і працює у зоні дії мережі LTE Київстар.

Крім того, компанія є лідером ринку фіксованого інтернету, а також провайдером конвергентних послуг (мобільний зв’язок, фіксований інтернет, ТБ).Також Київстар надає інноваційні рішення з використанням Big Data, IoT, Cloud solutions, мобільні фінансові послуги, та інші. Для стартап-компаній створена унікальна платформа Open API, яка дає можливість розробникам використовувати аналітичні дані оператора для власних цифрових продуктів.

Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON, головний офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).Київстар 23 роки працює в Україні.

Автор: Іван Бойко