Передбачається, що новий флагман буде побудований на топовому чіпсеті Qualcomm - Snapdragon 888.

У мережу потрапили кілька знімків прототипу нового флагмана від компанії Xiaomi. Новинка під назвою Mi Mix 4 має стати першим комерційним смартфоном Xiaomi з гнучким екраном.

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Як пише IXBT, зазвичай в лінійці Xiaomi Mi Mix компанія випускає моделі з інноваційними технологіями. Крім гнучкого екрану в новому флагмані виробник може нарешті реалізувати свою першу комерційну камеру під поверхнею дисплея.

На знімках прототипу, що потрапили в соцмережі, можна бачити, що задня панель оформлена склом, а в основній камері розташовані три модулі. Гнучкий екран в складеному стані буде надійно захищений корпусом.

Знятий на камеру прототип не має дисплею - він складається з металевого корпусу з шарнірним з'єднанням. На задній панелі присутній логотип лінійки Xiaomi Mi Mix, яка не отримувала оновлень вже понад два роки.

Передбачається, що новий флагман буде побудований на топовому чіпсеті Qualcomm - Snapdragon 888. Прем'єра новинки очікується в другому півріччі.

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Автор: Дмитро Захаров