В авіакомпанії уточнили що лізингодавці дозволять повернути літаки в Україну після деескалації ситуації, пов'язаної з військовими ризиками.

Американські компанії San Сlemente Leasing LLC і BANK OF UTAH, які є лізингодавцями українського лоукостера Bees Airline, зажадали вивести за межі України належні їм чотири Boeing 737-800.

Про це повідомляє Avianews.com.

"14 лютого ми були змушені перегнати один літак до Франції та сьогодні-завтра мають перегнати інші літаки", - заявили в Bees Airline.

Відсутність свого флоту означає, що Bees Airline доведеться скасовувати рейси або коригувати розклад і наймати літаки в інших авіакомпаніях для вивезення людей.

"Ми просимо пасажирів поставитися з розумінням до можливих затримок рейсів і змін у розкладі. Докладаємо максимум зусиль для стабілізації ситуації та виконання всіх рейсів за планованим розкладом", — заявили в Bees Airline.

В авіакомпанії уточнили що лізингодавці дозволять повернути літаки в Україну після деескалації ситуації, пов'язаної військовими ризиками.

Bees Airline:

Bees Airline - український лоукост авіаперевізник. Базується в аеропорту Жуляни ім. Сікорського в Києві.

Загроза вторгнення Росії в Україну:

На початку лютого 2022 року голова міністр оборони Олексій Резніков сказав, що вздовж усього кордону України з боку Росії, Білорусі та захоплених територій перебувають 140 тисяч військовослужбовців.

Пізніше видання Spiegel повідомило, що Центральне розвідувальне управління США та американські військові оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО. ЗМІ дізналися, що РФ може атакувати Україну 16 лютого.

Разом з тим агентство Bloomberg написало, що напад на Україну може статися 15 лютого.

При цьому в ЄС і США пообіцяли, що в разі вторгнення РФ в Україну будуть введені серйозні санкції.