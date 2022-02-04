Рейси здійснюватимуться два рази на тиждень.

Український лоукостер Bees Airline планує відкрити рейс з Києва до Азербайджану, місто Гянджа.

Рейси будуть відкриті в літній навігації 2022 року. Про це заявив комерційний директор авіаперевізника Олександр Джіджора, повідомляє Avianews.com.

Рейси здійснюватимуться два рази на тиждень.

Київ-Гянджа стане другим за рахунком рейсом в Азербайджан в мережі Bees Airline. Авіакомпанія вже літає в це місто з Одеси і має намір зберегти маршрут після запуску рейсів зі столиці.

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"Ми вважаємо, що цей регіон Азербайджану незаслужено обділений увагою. Тому в наших планах польоти в Гянджу як з Києва, так і з Одеси", — зазначив Джіджора.

Лоукостер ще не відкрив продаж квитків, але вже веде підготовчу роботу для старту маршруту.

Bees Airline:

Bees Airline - український лоукост авіаперевізник. Базується в аеропорту Жуляни ім. Сікорського в Києві.

Наприкінці грудня 2021 року авіакомпанія Bees Airline запустила рейси з аеропорту Львів до Праги (Чехія) і Барселони (Іспанія).