19 січня АЗС підвищили вартість скрапленого газу в межах 10-45 коп./л.

Роздрібні мережі 19 січня підвищили вартість скрапленого газу в межах 10-45 коп./л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

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Консолідована мережа "Привату", що володіє найбільшою кількістю газових модулів, в середньому підвищила ціни на 21-25 коп./л, до 12,21–12,23 грн/л.

Найбільше підвищення цін у цій мережі зафіксовано у Вінницькій та Хмельницькій областях, де вартість автогазу зросла на 75 коп./л і 55 коп./л — до 12,55 грн/л відповідно. В інших областях ціна зросла на 10-50 коп./л.

У мережі ОККО продукт подорожчав на 31 коп./л, до 13,66 грн/л.

"БРСМ-Нафта" у всіх регіонах своєї присутності підняла ціни на 10-30 коп./л, до 12,49-13,19 грн/л.

Такі мережі як AMIC, KLO, UPG "Паралель", Chipo, "Нефтек", Marshal, SUN OIL, Mango і Motto збільшили цифри цінників на автогаз на 10-45 коп./л.

Середня вартість ЗВГ по Україні 19 січня склала 12,77 грн/л (+15 коп./л).

Попереднє подорожчання

Станом на 18 січня 2021 року роздрібні мережі підвищили вартість скрапленого газу в межах 10-40 коп./л.

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Автор: УНІАН