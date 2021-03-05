Середня ціна по країні бензину А-92 за тиждень (26 лютого - 5 березня) зросла на 11 коп./л і склала 27,32 грн/л, на стільки ж подорожчав бензин А-95 — до 28,33 грн/л, а дизельне паливо додало 10 коп./л (27,73 грн/л).
Про це повідомляє Enkorr.ua.
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Середня ціна бензину марки А-92 становить 27,32 грн/л, бензин марки А-95 коштує 28,33 грн/л.
При цьому за вказаний період всі види палива на станціях «Авантаж» подорожчали на 50 коп./л: А-92 подорожчав до 25,95 грн/л, А-95 - до 26,95 грн/л, ДП - до 25,35 грн/л.
Ціни на паливо в мережі Glusco зросли на 21 коп./л: А-92 - до 28,60 грн/л, А-95 - до 29,60 грн/л, ДП - до 28,60 грн/л.
Також на 50 коп./л бензини та ДП подорожчали на станціях SOCAR і «Укр-Петроль».
KLO підняла ціни на бензини на 40 коп./л, ДП - на 30 коп./л. Так, бензин А-92 в цій мережі подорожчав до 28,29 грн/л, А-95 - до 29,25 грн/л, ДП - до 28,29 грн/л.
На станціях «БРСМ-Нафта» дизельне паливо в середньому подорожчало на 31 коп./л, бензини – на 51 коп./л. у мережі Mango ціни на бензини зросли на 50 коп./л, на ДП - на 70 коп./л, а на Motto паливо подорожчало на 35-45 коп./л.
Такі мережі як AMIC, BVS, "Паралель", "Автотранс", Chipo, Marshal і SUN OIL в середньому підняли ціни на 0,05-1 грн/л.
Попереднє подорожчання
- Роздрібні оператори 15 січня підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.
- 18 січня 2021 року роздрібні оператори також підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.
- Роздрібні оператори 19 січня також підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.
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