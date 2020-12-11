Автомобілі мають досить нехитрий зовнішній вигляд, але це є їх перевагою, адже деталі для них простіше виробляти.

Стартап Bollinger Motors, заснований в Нью-Йорку, займається розробкою універсальної платформи для електричних вантажівок. Восени 2018 року компанія представила електрокроссовер Bollinger B1, а також електропікап Bollinger B2.

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Про це повідомляє портал ITC.ua.

"Автомобілі мають досить нехитрий зовнішній вигляд, але це є їх перевагою, адже деталі для них простіше виробляти. Та й багатьох покупців може залучити така брутальність, дивлячись на популярність Tesla Cybertruck", - йдеться в повідомленні.

Компанія кілька разів відкладала старт виробництва Bollinger B1 і Bollinger B2. Однією з причин є Стартова ціна в 125 тисяч доларів. Не кожен зважиться викласти таку суму за електромобіль від не дуже відомого стартапу. Проте Bollinger Motors опублікувала оновлений дизайн своїх електромобілів і дозволяє оформити попереднє замовлення на них на своєму сайті.

ТЕХНІЧНІ характеристики електромобілів

два електромотори потужністю 614 к.с.

крутний момент 905 Нм

розгін від 0 до 60 миль / год за 4,5 секунди

максимальна швидкість 160 км / год

кліренс 15 дюймів

корисне навантаження до 2359 кг

буксирувальна здатність до 3401 кг

місткість акумуляторів 142 кВт-год

Щоб оформити попереднє замовлення на Bollinger B1 або Bollinger B2, необхідно зробити депозит на суму 1 тисяча доларів на сайті компанії. Втім, конкретної дати початку виробництва електромобілів поки немає.

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Автор: УНІАН