Станом на кінець березня фактичний показник виконання будівельних робіт становить 30%.

Міністерство фінансів України завершило переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), результатом яких стало продовження реалізації проекту будівництва трьох нових станцій метро в місті Дніпро до 2024 року.

Про це повідомила прес-служба відомства.

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Зазначається, що проект передбачає будівництво нових станцій "Театральна", "Центральна", "Історичний музей" та продовження лінії метро на 4 км.

Станом на кінець березня фактичний показник виконання будівельних робіт становить 30%.

У 2021 році генеральний підрядник зобов'язаний завершити всі роботи з перенесення інженерних мереж, будівництва всіх робочих стволів і продовжити будівництво ескалаторних тунелів, проходку тунелів між станціями та будівництво станційних комплексів.

"Лінія метрополітену проходить від межі спального району міста до залізничного вокзалу і не доходить до центральної частини міста, що значно обмежує можливості її використання. Завершення будівництва дозволить значно зменшити кількість заторів у місті", - наводяться в повідомленні слова заступника міністра фінансів Олександра Кави.

Метро в Києві

У Міністерстві фінансів вважають, що до 2024 року є можливість запустити першу ділянку метро на Троєщину в Києві.

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Автор: Катерина Жирій