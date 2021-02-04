У розсекреченій аналітичній записці для інвесторів TF Securities Мін-Чи Ко підтверджує повідомлення про потенційне партнерство Apple і Hyundai.

Корпорація Apple створює автомобіль на платформі E-GMP від Hyundai. Заснований на E-GMP електрокар може розігнатися до 100 кілометрів на годину менш ніж за 3,5 секунди, максимальна швидкість автомобіля становить близько 260 кілометрів на годину (160 миль на годину).

Про це повідомляє видання MacRumors з посиланням на авторитетного інсайдера Мін-Чі Ко (Ming-Chi Kuo).

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У розсекреченій аналітичній записці для інвесторів TF Securities Мін-Чи Ко підтверджує повідомлення про потенційне партнерство Apple і Hyundai.

Експерт вважає, що електрокар американської корпорації базуватиметься на анонсованій в грудні платформі Electric Global Modular Platform (E-GMP). Платформа відрізняється наявністю двох двигунів, має інтегрований провідний міст і акумулятор, що дозволяє проїхати понад 500 кілометрів на одному заряді.

Батарея має швидку зарядку, що дозволяє поповнити її запаси на 80 відсотків за 18 хвилин.

Згідно з прогнозом фахівця, Hyundai Mobis буде займатися виробництвом деяких компонентів майбутнього авто, який Мін-Чі Ко умовно називає Apple Car. Дочірня компанія Hyundai Group Kia надасть Apple виробничу лінію для складання електрокарів в США.

У документі йдеться, що реліз Apple Car відбудеться не раніше 2025 року, однак якщо компанія планує представити машину до цього терміну, то вона вже знаходиться «в жорсткому графіку». Оскільки корпорація Тіма Кука не має досвіду в автомобілебудуванні, на розробку електрокара з нуля може знадобитися від 18 до 24 місяців.

Мін-Чі Ко не розкриває потенційної вартості електрокара від Apple, проте впевнений, що машина буде продаватися в сегменті автомобілів класу преміум. Висока прибутковість може принести істотний прибуток як Apple, так і її партнерам.

Apple і створення автомобіля

Apple працює над створенням автомобіля з 2014 року в рамках проекту Titan. У якийсь момент Apple вирішила зосередитися тільки на програмному забезпеченні та переглянула свої цілі. У 2018 році ветеран Apple Дуг Філд, який працював у Tesla, повернувся та очолив проект. У 2019-му він звільнив 190 осіб.

Відтоді Apple помітно просунулася вперед і тепер націлена на створення пасажирського автомобіля.

У грудні 2020 року стало відомо про те, що Apple розраховує представити власний безпілотний автомобіль у 2024 році.

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Автор: УНІАН