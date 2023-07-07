Середній вік вживаних автівок, які в червні придбали українці становить 10,5 років.

Українці впродовж минулого місяця придбали 17,3 тисяч вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону і цим встановили найбільший показник за останні 10 місяців.

Як повідомляє асоціація "Укравтопром" в Telegram, порівняно з травнем цього року реєстрації цих авто збільшились майже на 13%.

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 43%. Далі йдуть: дизельні – 35%; електромобілі – 14%; авто з ГБО – 5%; гібриди – 3%.

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ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця в Україні:

Volkswagen Golf – 1 тис. 461 од.;

Renault Megane – 1 тис. 238 од.;

Škoda Octavia - 880 од.;

Volkswagen Passat - 716 од.;

Nissan Leaf - 514 од.;

Ford Focus - 407 од.;

Nissan Qashqai - 384 од.;

Volkswagen Touran - 380 од.;

Volkswagen Tiguan – 304 од;

Audi A4 - 292 од.

Середній вік вживаних автівок, що у минулому місяці перейшли на українські номери становить 10,5 років.

"Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 87,2 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,2 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період", - додали в асоціації.

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Як повідомляв УНІАН, у червні цього року в Україні було зареєстровано 5,6 тисяч нових легкових авто. Це майже удвічі більше ніж торік. Але порівняно від показника довоєнного червня 2021 року, платоспроможний попит на нові авто відстає на 36%.

Також у червні на українському ринку нових комерційних вантажних та спец автомобілів було реалізовано 1 тис. 068 авто, що вважається кращим результатом за останні 17 місяців.

Крім того, стало відомо, що на українському ринку нових легковиків стрімко зростає попит на нові гібриди та електрокари, а частка машин з бензиновими двигунами у продажах зменшується. Загалом лідерські позиції в першому півріччі 2023 р. за сегментами зайняли: бензинові авто – Renault Duster; дизельні – Renault Duster; гібридні – Toyota RAV-4; електро – Volkswagen ID.4; авто з ГБО – Renault Duster.

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