На тлі скорочення державної підтримки російські авіакомпанії почали масово скасовувати внутрішні рейси.

На тлі вторгнення в Україну агресор у 2023 році урізав дотації російським авіакомпаніям на регіональні польоти з 9 мільярдів до 7,5 мільярдів рублів, пояснивши таке скорочення дефіцитом бюджету.

Через скорочення державної підтримки російські авіакомпанії почали масово скасовувати внутрішні рейси, повідомляють російські "Известия". Найбільша кількість маршрутів, які не потрапили в програму держпідтримки пролягають в Омській та Тюменській областях, Татарстані, Санкт-Петербурзі, Дагестані та Північній Осетії.

На даний момент вже скасовані польотні програми за маршрутами Кемерово – Чита та Нижній Новгород – Петрозаводськ. Від двох щотижневих польотів з Санкт-Петербурга в Тобольськ відмовилася авіакомпанія "Росія".

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Російське міністерство транспорту вже заявило про можливе зростання вартості авіаквитків на внутрішні рейси на 15-30% у зв'язку зі зниженням субсидування перевезень в літньому сезоні 2023 року.

Що відбувається з російською авіацією

У березні 2022 року світові авіагіганти Boeing і Airbus припинили роботу в РФ через що виникла нестача запчастин для ремонту літаків. Європейські країни, а також США, Канада і ряд інших зупинили дію сертифікатів придатності літаків російських авіакомпаній.

26 вересня 2022 року стало відомо про те, що російські авіакомпанії виключили з найпрестижнішого рейтингу.

Станом на листопад 2022 року близько 50 літаків "Аерофлоту" перебували в простої, а половину з них розібрали на запчастини. Повідомлялося, що у "Аерофлоту" не вистачає предкрилок, фар, допоміжних силових установок, повітрозабірників, кисневих генераторів і двигунів.

24 квітня 2023 року з'явилася інформація про те, що російські літаки почали літати без обшивки крила. У зв'язку з антиросійськими санкціями "Аерофлот" почав зазнавати труднощів із заміною пошкодженої обшивки на нову.

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