Раніше водії назвали головну причину, чому вони не купують електричні авто.

Незважаючи на підтримку мільярдера Ілона Маска, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що він проти того, щоб у всіх були електромобілі. Про це повідомляє Reuters.

"Ілон Маск підтримав мене, і він мій друг, ... але я проти того, щоб у всіх були електромобілі", – сказав Трамп у середу, виступаючи на конференції Національної асоціації чорношкірих журналістів (NABJ) у Чикаго.

Видання зазначає, що ще кілька років тому між екс-президентом та підприємцем були досить напружені відносини – вони публічно обмінювалися образами. Втім, зараз між Трампом і Маском гарні взаємини.

Відео дня

Нагадаємо, у травні повідомлялось, що Маск стане радником Трампа, якщо той повернеться у Білий дім.

Ринок електромобілів – основні тенденції

Раніше водії назвали "головну причину", чому вони не купують електромобілі – проблема полягає у вартості електричних авто.

При цьому майже 30% респондентів заявили, що зниження вартості купівлі моделей може переконати їх переглянути свою позицію і зупинити свій вибір на електричному автомобілі.

Зазначимо також, що китайські електромобілі захоплюють Європу. Протягом червня китайські бренди зареєстрували понад 23 тисячі електричних авто по всьому регіону.

Вас також можуть зацікавити новини: