Цієї неділі відбудеться другий тур голосування за кандидатів у депутати сільських, селищних рад та міських голів у 18 регіонах держави.

Для забезпечення порядку на території дільниць та охорони виборчої документації з повторного голосування, що відбудеться 22 листопада, буде залучено майже 10 тисяч правоохоронців.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України з посиланням на заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича.

За його словами, цієї неділі відбудеться другий тур голосування за кандидатів у депутати сільських, селищних рад та міських голів у 18 регіонах держави. Для цього сформовано 1815 виборчих комісій.

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«Реагування на заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом, має залишатися оперативним. Основне завдання поліції – забезпечити безпеку громадян та проведення чесних виборів. Ми будемо пильно стежити за дотриманням законності в день голосування та протягом періоду встановлення результатів виборів», – зауважив Фацевич.

Водночас заступник голови Нацполіції наголосив на важливості дотримання карантинних заходів на дільницях як працівниками поліції, так і громадянами.

«Поліцейські стежитимуть за тим, аби всі громадяни носили правильно вдягнуті засоби захисту. Першочергово будуть проводити профілактичну бесіду, а у випадку ігнорування зауваження — складатимуть адміністративні протоколи щодо правопорушників», - попередив він.

Місцеві вибори в Україні: де пройдуть другі тури 22 листопада

У неділю, 22 листопада, українці повторно обиратимуть міського голову в 11 містах та депутатів до 47 місцевих рад.

Другий тур виборів міських голів відбудеться в Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Львові, Дрогобичі (Львівщина), Рівному, Миколаєві, Черкасах, Ужгороді, а також у Слов'янську (Донецька область), Броварах (Київщина) та Бердянську (Запорізька область).

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Автор: Надя Пришляк