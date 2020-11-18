На виборах міського голови Херсона у другому турі переміг Ігор Колихаєв, за нього віддали голоси 63,59% виборців.
Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.
Зокрема, за Колихаєва проголосували 34 тис. 125 виборців (63,59%).
Його опонента Володимира Сальдо підтримали 18 тис. 135 виборців (33,79%).
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Ігор Колихаєв: хто він такий
Колихаєв народився 8 травня 1971 року. Є членом політсили «Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити». У 2019 році його було обрано народним депутатом від округу № 184 (Херсонська обл.).
Місцеві вибори в Україні
15 листопада у 18 містах України було проведено повторне голосування, в якому брали участь два кандидати в мери, що отримали найбільшу кількість голосів на виборах 25 жовтня.
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