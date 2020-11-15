В ЦВК нагадали, що ці відомості не носять офіційний характер.

Станом на 20:00 явка під час повторних виборів міських голів у семи містах становила 24%.

Про це повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ секретаріату Центральної виборчої комісії.

«Подаємо оперативну зведену інформацію про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях (явку виборців) на виборах міських голів 15 листопада (повторне голосування) на момент закінчення голосування у розрізі регіонів України, станом на 20 годину», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно з повідомленнями усіх територіальних виборчих комісій, які здійснюють сьогодні підготовку та проведення повторного голосування з виборів міських голів, явка склала 24 %.

В ЦВК нагадали, що ці відомості не носять офіційний характер, оскільки відповідно до постанови ЦВК від 20 жовтня 2020 року № 404 вони надходять до Комісії від органів ведення Державного реєстру виборців, які своєю чергою отримують цю інформацію від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами зв’язку, зокрема телефоном, або електронною поштою.

Місцеві вибори в Україні: другий тур

15 листопада другий тур виборів міських голів проходив у Луцьку, Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

Окрім того, у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах відбувалося повторне голосування з виборів депутатів 46 місцевих рад.

Результати голосування мають бути встановлені не пізніше як на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.

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Автор: Тамара Отовська