ЄП засудив дії Росії в Грузії

Брюссель. 3 вересня. УНІАН. Європарламент закликав Росію поважати свої зобов’язання і вивести війська з Грузії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в резолюції Європарламенту, схваленій сьогодні.

“За” проголосували 549 депутатів, проти – 68, утрималися – 61.

Депутати також висловилися за направлення до конфліктних регіонів місії спостерігачів в рамках Європейської політики безпеки та оборони.

Європарламент засудив одностороннє визнання Росією незалежності Південної Осетії та Абхазії, а також закликав Раду ЄС та Єврокомісію переглянути свою політику відносно Росії. При цьому, депутати підтримали рішення Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) відкласти переговори з Росією про нову угоду до того часу, поки Росія не виведе свої війська з території Грузії на позиції, які вони займали до 7 серпня цього року.

У питанні відносин з Грузією, депутати закликали Єврокомісію запропонувати угоду про спрощення візового режиму з умовами, щонайменше рівними тим, що містяться у відповідній угоді з Росією.

Депутати також закликали владу Грузії і Росії співпрацювати з офісом прокурора Міжнародного кримінального суду з метою розслідування військових злочинів, скоєних під час війни в Південній Осетії.

Крім того, Європарламент висловився за адаптацію Європейської політики сусідства (ЄПС) до потреб східних партнерів ЄС, що беруть участь в ЄПС, та підтримали створення зони вільної торгівлі з Грузією, Україною та Молдовою.

Депутати наголосили на важливій ролі, яку відіграє Грузія в питанні посилення енергетичної безпеки ЄС, сприяючи створенню альтернативних російським маршрутів транзиту нафти та газу. При цьому, в резолюції міститься переконання в тому, що ЄС і надалі виконуватиме свої зобов’язання з будівництва газопроводу “Набукко” через територію Грузії.