ЄС зробить все, щоб до 1 жовтня розмістити місію в Грузії

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. Міністр закордонних справ головуючої в ЄС Франції Бернар КУШНЕР називає головним завданням по Грузії на сьогодні – до 1 жовтня розмістити місію спостерігачів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив на прес-конференції по завершенню першого дня засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС.

“Тепер до 1 жовтня ми маємо розмістити місію спостерігачів”, - сказав він.

Говорячи про врегулювання ситуації між Росією та Грузією, французький міністр зазначив, що переговори були складними, як в Москві, так і в Тбілісі, при цьому, підписані мирні документи не є бездоганними.

“Ніколи не буває бездоганних документів про мир. Ніколи, ніколи, ніколи”, - сказав він.

Міністр зазначив, що головним в ході останніх переговорів 8 вересня, було добитися встановлення дати виведення російських військ з Грузії, і цього вдалося досягнути.

“Але ми розуміємо, що нічого ще не завершено, це тільки початок”, - сказав Б.КУШНЕР.

Згідно з ухваленими сьогодні Радою міністрів ЄС висновками, до 1 жовтня в Грузії має бути розміщено 200 спостерігачів. На сьогодні відомо, що Франція надасть 60 спостерігачів, Данія та Фінляндія – 20, Швеція – також 20.

Як повідомляв УНІАН, рішення про розміщення спостерігачів ЄС на території Грузії було ухвалено на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 1 вересня цього року.