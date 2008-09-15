ЄС хоче боротися з піратством біля Сомалі

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС схвалила план боротьби з піратством біля берегів Сомалі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції міністр закордонних справ головуючої в ЄС Франції Бернар КУШНЕР по завершенню першого дня засідання Ради.

“Ми дуже стурбовані піратством біля берегів Сомалі”, - сказав він.

За словами французького міністра, Рада ЄС вирішила створити спеціальне відділення з координації та допомоги у спостереженні та боротьби з проявами піратства.

Водночас, Б.КУШНЕР звернув увагу на складності вирішення цього питання, оскільки пірати інколи здійснюють свої напади на судна за кілька сотень кілометрів від берегів Сомалі.

“Ви можете собі уявити, що не так вже легко захистити всі зони вилову риби в світі”, - зазначив міністр закордонних справ Франції.

У схвалених Радою висновках стосовно Сомалі не виключається можливість проведення спеціальної морської операції для боротьби з піратством біля Сомалі.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом почастішали випадки піратства біля берегів Сомалі, жертвами яких ставали, в тому числі й громадяни України.