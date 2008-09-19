ЄК вибрала 11 компаній для запуску GALILEO
Тендер завершиться до кінця року
Брюссель. 19 вересня. УНІАН. Єврокомісія та Європейське космічне агентство вибрали 11 кандидатів для запуску системи GALILEO.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, 11 кандидатів були вибрані із 21-го заявника.
Єврокомісія, зокрема, обрала наступні компанії: для системної підтримки ThalesAleniaSpace (Італія) та Logica (Нідерланди), для системи наземної місії ThalesAleniaSpace (Франція) та Logica (Великобританія), для наземної системи контролю Astrium (Великобританія) та групу G-Nav, представлену Lockheed Martin IS&S (Великобританія), для космічного сегменту Astrium (Німеччина) та OHB System (Німеччина), для запуску супутників Arianespace (Франція), для операцій група Nav-up, представлена Inmarsat (Великобританія), а також DLR (Німеччина) та Telespazio (Італія).
Як повідомляв УНІАН, 1 липня Єврокомісія та Європейське космічне агентство оголосили тендер на створення супутників для GALILEO.
Цей тендер став продовженням уже виконаної першої частини, яка полягала у запуску перших чотирьох супутників.
За оцінками Єврокомісії, вартість тендеру може становити близько 2,1 млрд. євро. Очікується, що фаза попереднього відбору постачальника завершиться восени цього року, після чого відбудуться дискусії з кандидатами і вибори переможця.
24 квітня цього року Європарламент підтримав пропозицію зі створення Європейської системи супутникової навігації GALILEO за бюджетні кошти, збільшивши бюджетні видатки з 1 до 3,4 млрд. євро.
GALILEO – європейський проект супутникової системи навігації. Європейська система призначена для вирішення навігаційних завдань для будь-яких рухомих об`єктів з точністю близько 2 метрів. Загалом в рамках створення системи супутникового зв’язку передбачається запустити 30 супутників. На сьогодні на орбіті перебувають лише перші 4 супутники.