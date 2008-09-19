Прес-конференція комісара ЄС з питань зайнятості, соціальних справ та рівності шансів Владіміра ШПІДЛИ
19:02, 19 вересня 2008Новини ЄС
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Комісар відповість на запитання з нагоди проведення Днів праці в ЄС, і, зокрема, в Брюсселі. Дні праці проводяться в ЄС з метою продемонструвати переваги мобільності при виборі місця працевлаштування. В Брюсселі на Дні праці будуть присутніми 50 роботодавців з усіх країн-членів ЄС, готових провести інтерв’ю з претендентами на вакансії. Дні праці в різних країнах-членах ЄС триватимуть з 22 вересня по 4 жовтня. В 2007 році в Днях праці взяли участь 150 тис. осіб.
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