Україна скоротила експорт електроенергії

Київ. 22 вересня. УНІАН. Україна в січні-серпні ц.р. скоротила експорт електроенергії на 23%, або 1 млрд. 571,8 млн. кВт/год., - до 5 млрд. 252,6 млн. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива й енергетики України.

Зокрема, в січні-серпні ц.р. експорт української електроенергії до Угорщини скоротився на 13% - до 1,819 млрд. кВт/год., до Молдови - збільшився на 2,4%, до 1,943 млрд. млн. кВт/год., до Словаччини - збільшився в 3,7 раза, до 0,936 млрд. кВт/год., до Румунії - скоротився на 80,8%, до 68 млн. кВт/год.

14 квітня ц.р. Україна відновила експорт електроенергії до Польщі, припинений з 1 жовтня 2007 року. У період з 14 квітня по 31 липня в даному напрямку експортовано 515 млн. кВт/год.

Довідка УНІАН. Україна експортує електроенергію до Молдови, Словаччини, Угорщини, Польщі і Румунії. Експорт електроенергії здійснює ДПВД ”Укрінтеренерго”, яке купує її на оптовому ринку електроенергії за встановленим Національною комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ) тарифом.

Кабінет Міністрів України прогнозує зростання експорту української електроенергії в 2009 році до 7,632 млрд. кВт/год. за очікуваного обсягу експорту в поточному році на рівні 7,406 млрд. кВт/год..

У 2007 році Україна в 2007 році скоротила експорт електроенергії на 11,8%, або 1 млрд. 236,6 млн. кВт/год., порівняно з 2006 роком - до 9 млрд. 200,4 млн. кВт/год.

За даними Держкомстату, в 2006 році Україна експортувала 10 млрд. 436,9 млн. кВт/год. електроенергії, що на 24,9%, або 2 млрд. 78,8 млн. кВт/год. більше, ніж у 2005 році.