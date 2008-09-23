Ще три дешевих авіакомпанії можуть прийти в Україну

Київ. 23 вересня. УНІАН. Державіаадміністрація веде переговори з трьома бюджетними авіаперевізниками про їх вихід на український ринок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник міністра транспорту та зв`язку – голова Державіаадміністраціяї Олександр ДАВИДОВ.

За його словами, авіакомпанія «Air Arabia» (Арабські Емірати) вже одержала дозвіл Державіаадміністрації на виконання польотів за маршрутом Шаржа – Київ. «Вже почався продаж. І з 15 жовтня починаються рейси», - зазначив він.

За його словами, компанія подала заявку на три рейси на тиждень. При цьому заступник міністра зауважив, що в разі потреби адміністрація готова збільшити їх кількість.

За словами О.ДАВИДОВА, ця компанія також планує створити в Україні своє підприємство, яке займатиметься бюджетними авіаперевезеннями, в тому числі й внутрішніми. «Думаю, цього року не встигне, але до літа наступного року вона також почне літати», - зазначив він.

О.ДАВИДОВ також повідомив, що в жовтні планується зустріч із представниками авіакомпанії «Easy Jet» (Велика Британія).

«Вони висловили бажання почати польоти до України й працювати в Україні», - сказав він.

Крім того, за словами О.ДАВИДОВА, вже є заявка авіакомпанії «Germania» на здійснення польотів на маршруті Дюсельдорф-Харків.

За словами голови Державіаадміністрації, поки дозволу компанія не одержала. Проте він висловив припущення, що польоти почнуться вже цього року.

Також він додав, що авіакомпанія «Візз Ейр» висловила бажання здійснювати польоти по ряду нових напрямків, зокрема між Львовом і Лондоном, Львовом і Штутгартом, Валенсією, Братиславою та ін.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня 2008 року low-cost перевізник - авіакомпанія «Візз Ейр Україна» почала здійснювати польоти з „Борисполя” до Львова, Одеси, Сімферополя й між Львовом і Сімферополем.

Середня вартість квитка - близько 30-50 доларів, найдешевший авіаквиток із урахуванням усіх зборів коштує 79 грн.

27 червня до України прибув її перший літак - новий Airbus A320, 9 липня 2008 р. «Візз Ейр Україна» одержала сертифікат експлуатанта від Державіаадміністрації.