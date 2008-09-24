Саркозі хоче ”регульованого капіталізму”

Брюссель. 24 вересня. УНІАН. Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ хоче більш врегульованого капіталізму.

Як повідомляє Інтернет-видання “EUobserver”, про це він заявив 23 вересня у Нью-Йорку, звертаючись до Генеральної Асамблеї ООН.

“Давайте побудуємо капіталізм, при якому рейтингові агентства будуть контролюватися та каратися за необхідності, де прозорість трансакцій замінить непрозорість. Непрозорість така, яку ми маємо сьогодні, приводить до складнощів у розумінні того, що трапилося”, - сказав Президент Франції, говорячи про останню фінансову кризу на світових ринках.

Н.САРКОЗІ зазначив, що, коли сьогодні кажуть про те, що ніхто не знає, хто винен, він думає про те, що, коли все йде добре, тоді всім відомо, хто отримує бонуси.

У зв’язку з цим Н.САРКОЗІ висловив пропозицію скликати міжнародний самміт для обговорення проблем, що сталися на фінансовому ринку, шляхів їх подолання та попередження у майбутньому.

На прес-конференції після свого виступу французький Президент зазначив, що бачить формат такого самміту, схожим на формат “великої вісімки” із залученням країн, що швидко розвиваються, таких як Індія, Китай та Бразилія.

Як повідомляв УНІАН, проблеми на фінансових ринках відчутні вже понад року, однак минулого тижня вони значно посилилися через банкрутство одного з найстаріших американських банків Lehman Brothers.