Мінтранс планує отримати 150 млн. євро кредиту ЄБРР

Київ. 24 вересня. УНІАН. Міністерство транспорту та зв`язку України і Європейський банк реконструкції та розвитку планують у п`ятницю, 26 вересня, підписати угоду про виділення кредиту для «Укрзалізниці» і «Укравтодору».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр транспорту та зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

При цьому міністр уточнив, що для «Укрзалізниці» буде виділено 250 млн. доларів, для «Укравтодору» - 150 млн. доларів.

За його словами, ставка за кредитом - LIBOR плюс 4,5%. Кредит буде надано на 10 років.

Як повідомлялося, раніше планувалося залучити кредит ЄБРР для придбання «Укрзалізницею» 241 вагону у Крюківського вагонобудівного заводу.