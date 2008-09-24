ЄП наполягає на посиленні морської безпеки

Брюссель. 24 вересня. УНІАН. Європарламент закликає Раду міністрів ЄС посилити морську безпеку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у 5 доповідях, що становлять “третій морський пакет”, схвалених сьогодні Європарламентом.

Депутати закликали, зокрема, французьке президентство в ЄС докласти зусиль для пошуку компромісу між парламентом та Радою міністрів у питаннях, на яких наполягають депутати: запровадження відповідальності країн-членів за судна, що ходять під їхнім прапором, та гармонізацію цивільної відповідальності власників суден за збитки, нанесені третім особам.

Таким чином, оскільки всі доповіді були схвалені більшістю голосів депутатів і вже двічі ряд пропозицій були відхилені Радою міністрів, 7 жовтня розпочнеться засідання погоджувальної ради між Радою ЄС та Європарламентом.

Сьогодні депутати, зокрема, схвалили доповідь Дірка СТЕРКСА (група ліберальних партій, Бельгія) про запровадження моніторингу руху кораблів та створення інформаційної системи. При цьому Європарламент знову підтримав створення спеціального незалежного органу для надання притулку кораблям, що зазнають лиха у відкритому морі. До складу цього органу мають входити експерти для прийняття у необхідних випадках рішень щодо того, яким чином краще уникнути катастроф.

Депутати також підтримали доповідь Яромира КОЛІЧЕКА (група об’єднаних лівих, Чехія) про розслідування катастроф в судноплавстві. Члени Європарламенту висловилися за те, що таке розслідування має проводити незалежний орган, при цьому, для початку такого розслідування має бути встановлений дедлайн. Депутати також висловилися за розслідування не лише “дуже серйозних” нещасних випадків, як це пропонує Рада ЄС, але й “серйозних” випадків. Доповідь Луї де ГРАНДЕ ПАСКУАЛЄ (група народних партій, Німеччина) передбачає створення спеціальної системи для сертифікації агентств, що здійснюють перевірку кораблів на безпеку в різних країнах-членах ЄС.

Схвалена сьогодні доповідь Домінік ВЛАСТО (група народних партій, Франція) передбачає здійснення портового контролю на безпеку всіх судів, в тому числі, зареєстрованих в офшорних зонах, проти чого виступає Рада ЄС, а також, встановлення постійної заборони на використання європейських портів для суден, що не відповідають стандартам.

В доповіді Пауло КОШТИ (група ліберальних партій, Італія) депутати підтримали включення до системи цивільної відповідальності внутрішніх водних шляхів, а також знову підтримали пункт про те, що вартість відшкодування жертвам катастроф та людям, що отримали постійну інвалідність, має становити 21 тис. євро.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з питань транспорту та туризму Європарламенту підтримав ці документи на своєму засіданні 4 вересня.