Єврокомісія допоможе Зімбабве
12:41, 25 вересня 2008Новини ЄС
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10 млн. євро для найменш захищених
Брюссель. 25 вересня. УНІАН. Єврокомісія надала 10 млн. євро гуманітарної допомоги Зімбабве.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні.
Допомога буде направлена, передусім, найменш захищеним верствам населення, що страждають від вимушеного переміщення, епідемій та насильства. Гроші витрачатимуться, в першу чергу, на забезпечення постраждалих водою, санітарно-гігієнічними засобами та медичну допомогу.
Загалом, з 2005 року Єврокомісія виділила вже 82 млн. євро на надання гуманітарної допомоги Зімбабве.
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