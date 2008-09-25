В Україні з`явиться Координаційне бюро євроінтеграції

Київ. 25 вересня. УНІАН. З 1 січня 2009 року в Україні розпочне функціонувати Координаційне бюро європейської інтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем’єр міністр з питань європейської інтеграції Григорій НЕМИРЯ сьогодні на ІІ щорічній конференції державних службовців ЄС та країн Чорноморського регіону, що триває в Києві.

За словами Г.НЕМИРІ, необхідність створення в системі виконавчої влади такого єдиного координаційного органу з питань євроінтеграції виникла вже із самого початку функціонування нинішнього уряду. Разом з тим, через фінансові причини повноцінно її реалізувати можливо лише із початку наступного року.

“Сама назва цієї структури пояснює, що бюро буде здійснювати горизонтальну координацію органів державної влади щодо реалізації євроінтеграційних завдань. При цьому бюро не зазіхатиме на сфери діяльності та не дублюватиме повноваження інших органів, які також опікуються цими питаннями”, - пояснив Г.НЕМИРЯ.

Він також поінформував, що бюро, штат якого нараховуватиме 70 державних службовців, безпосередньо підпорядковуватиметься профільному віце-прем’єру.

Наразі, як повідомив Г.НЕМИРЯ, на засіданні Кабміну вже схвалена кандидатура керівника цієї структури – Вадима ТРЮХАНА, який раніше обіймав посаду заступника голови служби в апараті віце-прем’єра з питань євроінтеграції.

Говорячи про інші кадрові пріоритети в контексті підбору персоналу для роботи в бюро, віце-прем’єр підкреслив: “Вже сформувалася черга молодих, талановитих українців, які мають європейську освіту і бажання працювати на держслужбі у цьому бюро. Але ми будемо відбирати кращих на конкурсних засадах”.

У свою чергу, присутні на заході виконуючий обов’язки голови Представництва Європейської комісії в Україні Дірк ШЮБЕЛЬ і посол Франції в Україні Жак ФОР позитивно оцінили рішення про створення Координаційного бюро та висловили готовність плідно з ним співпрацювати і надавати всіляку допомогу.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем’єр-міністр з питань європейської інтеграції Г.НЕМИРЯ виступив з ініціативою створення в Україні єдиного координуючого органу з питань євроінтеграції.

“З метою реалізації завдань євроінтеграції життєво необхідно створити єдиний координуючий центр”, - сказав віце-прем’єр.

Г.НЕМИРЯ переконаний, що створення такого органу сприяло б просуванню України на шляху євроінтеграції.