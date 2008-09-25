Міністри ЄС не домовилися про ”блакитну карту”

Брюссель. 25 вересня. УНІАН. Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС не змогла досягнути компромісу щодо дати набуття чинності Директиви про запровадження “блакитної картки” для висококваліфікованих мігрантів з третіх країн.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це сьогодні на прес-конференції по завершенню засідання Ради повідомив міністр імміграції, інтеграції, національної ідентичності та солідарного розвитку головуючої в ЄС Франції Бріс ОРТЕФЕ.

“Були заперечення з боку Чехії, а тому Комітет постійних представників країн-членів ЄС має знайти рішення”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів французький міністр наголосив на тому, що йдеться лише про питання календаря, а не про політичні питання.

Разом з тим, він зазначив, що набуття чинності Директиви передбачається на 2011 рік, і саме з цього року Німеччина та Австрія планують зняти обмеження не працевлаштування в своїх країнах громадян Чехії.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня 2007 року Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) на своєму засіданні в Брюсселі закликала Єврокомісію продовжити роботу із запровадження “блакитної карти” для висококваліфікованих мігрантів та встановлення єдиних правил щодо отримання цього документу та отримання прав на легальне проживання в країнах-членах.

23 жовтня 2007 року Єврокомісія схвалила проект Директиви Євросоюзу щодо допуску висококваліфікованих мігрантів в ЄС та створення європейської “блакитної карти”.

Директива передбачає, що у випадку допуску висококваліфікованого вихідця з третіх країн, він отримує спеціальний дозвіл на проживання та роботу – “блакитну карту”, яка надає цій особі серію соціально-економічних прав та сприятливі умови для об’єднання родин. Крім того, ця карта передбачає спрощений доступ до європейського ринку.