ЄС боротиметься з ”браками за розрахунком”

17:43, 25 вересня 2008
Новини ЄС
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І може змінити Директиву про об`єднання сімей

Брюссель. 25 вересня. УНІАН. Єврокомісія не виключає можливості перегляду Директиви ЄС про об’єднання сімей.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки, Жак БАРРО.

“Ми не виключаємо можливості внесення пропозицій щодо змін до положень Директиви”, - сказав він.

Віце-президент Єврокомісії зазначив, що ще цього року Єврокомісія представить доповідь щодо виконання країнами-членами ЄС Директиви про об’єднання сімей, а також організує зустріч на експертному рівні для обміну досвідом.

За словами Ж.БАРРО, одне з головних завдань, які переслідує Єврокомісія, попередити зловживання положеннями Директиви.

“Ми маємо попередити браки “за розрахунком”, - сказав віце-президент Єврокомісії.

Він також зазначив, що на сьогодні гарний досвід попередження таких браків та отримання громадянства за рахунок “браків за розрахунком” має Франція.

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