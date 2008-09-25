ЄК готує 60 млн. євро на управління міграцією

Брюссель. 25 вересня. УНІАН. Єврокомісія готує новий проект співпраці з третіми країнами щодо боротьби з нелегальною міграцією на 60 млн. євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки, Жак БАРРО.

“Ми готуємо новий проект на 60 млн. євро для співробітництва з третіми країнами в питаннях міграції”, - сказав він.

Віце-президент Єврокомісії зазначив, що цей проект передбачатиме співпрацю з країнами походження мігрантів та країнами транзиту мігрантів. Водночас, він не надав інших деталей.