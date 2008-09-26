Єврокомісія посилить вимоги до продовольства з Китаю

Брюссель. 26 вересня. УНІАН. Єврокомісія посилить вимоги до контролю продовольства з Китаю, що містить молоко та сухе молоко.

Про це повідомила власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі представник Єврокомісії Ніна ПАПАДУЛАКІ.

Єврокомісія, зокрема, планує додати до існуючої заборони на імпорт молока та молокопродуктів з Китаю, заборону на імпорт дитячих сумішей з будь-яким вмістом молочних продуктів. Н.ПАПАДУЛАКІ зазначила, що за даними операторів ринку, така продукція не імпортується до ЄС, однак заборона введена з метою посилити захист європейських споживачів від можливого отруєння меламіном.

Єврокомісія також встановить вимогу, відповідно до якої, будь-яке продовольство з Китаю, що містить понад 15% сухого молока має проходити експертизу при імпорті до ЄС. Водночас, Єврокомісія здійснюватиме вибіркові експертизи продуктів, що вже продаються в країнах-членах Євросоюзу.

Схвалюючи рішення про експертизу продовольства, Єврокомісія врахувала позицію Європейського офісу продовольчої безпеки, яке вважає, що отруєння дитини може відбутися у тому випадку, якщо кількість спожитого за день меламіну становитиме 0,5 міліграмів на 1 кілограм ваги дитини.

Рішення про посилення контролю має бути схвалено сьогодні.

Загалом, за даними Єврокомісії, в 2007 році імпорт композитних продуктів з Китаю з вмістом сухого молока становив 19,5 тис. тонн тістечок, кексів та бісквітів та 1,25 тис. тонн шоколаду.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Єврокомісія попросила Китай не допустити експорту до ЄС продовольства, що може містити отруєне молоко.

22 вересня Єврокомісія закликала країни-члени ЄС ретельніше перевіряти імпорт продовольства з Китаю, що містить сухе молоко.

У вересні в Китаї було виявлено вміст в дитячих молочних сумішах небезпечної речовини меламіну. Загалом, в результаті вживання отруєної суміші постраждало 54 тис. дітей, з них понад 100 перебували у тяжкому стані. Отруєне молоко також було виявлено в Гонконгу. Меламін також було виявлено в йогуртах, морозиві та розчинній каві.