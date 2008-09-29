Росіяни хочуть переглянути регламент ПАРЄ

Страсбург. 29 вересня. УНІАН. Група європейських демократів в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) виступить з ініціативою відмовитися від практики позбавлення повноважень парламентських делегацій.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова російської делегації в ПАРЄ Костянтин КОСАЧОВ.

“Ми зараз збираємося виступити з ініціативою про перегляд даної норми регламенту ПАРЄ”, - сказав він.

“Я думаю, що ми зможемо цю ініціативу висувати від групи європейських демократів, до якої входить більшість членів російської делегації, і ми вже вчора почали на бюро групи обговорення цього питання, продовжимо сьогодні на засіданні групи, і маю сказати, що ця позиція розділяється багатьма парламентаріями”, - додав К.КОСАЧОВ.

Він також висловив переконання в тому, що передбачена процедура позбавлення повноважень делегацій є некоректною з точки зору “основоположних принципів демократії”

“Будь-яка парламентська делегація складається з різних політичних партій, які перебувають в різних відносинах з властями, тому за визначенням, приймати якісь санкційні рішення до всього складу парламентської делегації, де існують різні точки зору на дії влади, неправильно”, - сказав голова російської делегації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Страсбурзі розпочинається четверта сесія ПАРЄ 2008 року, в ході якої головним питанням стане питання війни між Грузією та Росією. На початку вересня 24 депутати ПАРЄ виступили з ініціативою позбавити повноважень російську делегацію.